VIDEO Benevento al centro del dibattito nazionale sulle aree interne | avviati gli Stati Generali di Eitalìa

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi e domani Benevento ospita gli Stati Generali promossi da Eitalìa, un appuntamento nazionale dedicato alle sfide e alle opportunità delle aree interne. L’apertura della giornata ha visto i saluti istituzionali del sindaco Clemente Mastella, del presidente della Provincia Nino Lombardi e dell’arcivescovo Felice Accrocca, insieme al contributo del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il primo confronto ha toccato i temi della transizione educativa, demografica e sociale, con gli interventi di Paolo Landri (CNR), Pietro Lunetto (FILEF), Rosanna Nisticó (Università della Calabria) e don Matteo Prodi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

