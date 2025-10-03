L’estremo difensore italiano potrebbe lasciare Londra e tornare in Italia, con una big sulle sue tracce Da tempo ormai vice- Donnarumma in Nazionale, Guglielmo Vicario si è ormai affermato in Premier League. Il recente rendimento del Tottenham ha portato però l’estremo difensore a finire nel mirino della critica. Tottenham, Vicario criticato: spunta l’opzione Milan (LaPresse) – Calciomercato.it La stagione degli ‘Spurs’ è iniziata molto bene, ma con il passare delle gare ci sono stati alcuni momenti di difficoltà. E sul banco degli imputati, come detto, è finito anche Guglielmo Vicario. Come riferisce ‘Tbr Football’, alcuni tifosi hanno puntato il dito nei confronti dell’estremo difensore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Vicario “scaricato” dal Tottenham, una big pronta a riportarlo in Serie A