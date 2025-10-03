Vicario scaricato dal Tottenham una big pronta a riportarlo in Serie A
L’estremo difensore italiano potrebbe lasciare Londra e tornare in Italia, con una big sulle sue tracce Da tempo ormai vice- Donnarumma in Nazionale, Guglielmo Vicario si è ormai affermato in Premier League. Il recente rendimento del Tottenham ha portato però l’estremo difensore a finire nel mirino della critica. Tottenham, Vicario criticato: spunta l’opzione Milan (LaPresse) – Calciomercato.it La stagione degli ‘Spurs’ è iniziata molto bene, ma con il passare delle gare ci sono stati alcuni momenti di difficoltà. E sul banco degli imputati, come detto, è finito anche Guglielmo Vicario. Come riferisce ‘Tbr Football’, alcuni tifosi hanno puntato il dito nei confronti dell’estremo difensore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: vicario - scaricato
Vicario spiega la scelta Tottenham: "Sarei venuto a piedi. Non potevo perdere questa chance" - Il passaggio in Inghilterra non ha influito sulle prestazioni di Guglielmo Vicario, uno dei migliori portieri della Premier League e ... Riporta tuttomercatoweb.com
Niente Inter, su Vicario irrompe il Tottenham: vola a Londra per 20 milioni - Gli Spurs, secondo la stampa Uk, hanno trovato l’accordo con l’Empoli sulla base di 20 milioni più bonus, col 26enne che era in Toscana da ... Come scrive gazzetta.it