Viareggio semina il panico in strada poi aggredisce i carabinieri | arrestato

Viareggio, 3 ottobre 2025 - Una serata movimentata ha turbato la tranquillità di Viareggio quando un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il panico in via Nicola Pisano, prima di essere bloccato dai carabinieri della sezione radiomobile. L'episodio, avvenuto intorno alle 19.30, h a visto protagonista un cittadino marocchino già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a torso nudo mentre urlava e si aggirava tra le auto con atteggiamento minaccioso. Numerose le chiamate al 112 da parte dei residenti, che hanno spinto le pattuglie in servizio di prevenzione a intervenire tempestivamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

