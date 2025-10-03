Viaggio tra arte e laboratori sociali ’Parole liberate’ a Palazzo Centurione

Weekend denso di appuntamenti culturali ad Aulla, che spaziano dalla riflessione sociale all’arte, dalla promozione della lettura ai laboratori per bambini. Tre giorni di iniziative gratuite per tutte le età. Si parte oggi alle 16 a Palazzo Centurione con la presentazione di “ Parole Liberate 2025 ”, progetto sostenuto da Fondazione Carispezia che trasforma i testi dei detenuti in canzoni. L’incontro si terrà nel mezzanino, dove avevano sede le ex carceri di Aulla, recentemente ristrutturate per ospitare iniziative culturali e sociali. Interverranno il sindaco Roberto Valettini, la consigliera delegata alla cultura Maria Grazia Tortoriello, Riccardo Monopoli (attore e fondatore dell’associazione), Duccio Parodi (fondatore) e Paolo Bedini (direttore artistico). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viaggio tra arte e laboratori sociali ’Parole liberate’ a Palazzo Centurione

In questa notizia si parla di: viaggio - arte

