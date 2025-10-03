Viaggio nell’arte contemporanea Fine settimana fra musei e gallerie
La città indossa l’abito dell’ arte contemporanea. Nel weekend torna MonzArt, la rassegna diffusa che promette di trasformare il centro cittadino in un grande museo a cielo aperto. Un’occasione unica, gratuita e aperta a tutti, per scoprire da vicino mostre, installazioni e performance nelle principali gallerie d’arte e nei Musei civici. Il progetto, nato dalla collaborazione tra le gallerie private della città e l’assessorato alla Cultura del Comune, si consolida come un appuntamento di riferimento per il pubblico e gli addetti ai lavori. "Con MonzArt – spiega l’assessora alla Cultura Arianna Bettin – si rafforza un legame prezioso fra istituzioni pubbliche e spazi privati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
