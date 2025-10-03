Viaggio nella bellezza nascosta con le Giornate Fai d’Autunno
Anche l’Umbria festeggia le “ Giornate Fai d’Autunno “ che sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano in tutta Italia con visite a contributo libero in centinaia di luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici. Un viaggio tra borghi, palazzi, chiese, case private, botteghe, tesori d’arte e natura, nel principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi ‘Ottobre del Fai’ attiva per tutto il mese. Il ricco cartellone umbro è promosso dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi Fai con elenco di tutti i luoghi aperti orari, modalità di partecipazione sul sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: viaggio - bellezza
Pinacoteca, a luglio un viaggio nella bellezza con le visite guidate
Barbara Jatta: «Tra bellezza e politica, il Raffaello restaurato è un viaggio spirituale»
Villa di Rovero Majer: un viaggio nella storia e nella bellezza
“La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili” Vai su Facebook
Tornano le Giornate Fai : "Viaggio nella bellezza dei luoghi ’nascosti’". Tutte le opportunità - Tre luoghi svelati in tutto, dal piccolo gioiellino di San Leone a Pistoia, al Monastero delle Benedettine a Montecatini Alto fino al Salone delle feste del Kursaal, a Montecatini. Si legge su lanazione.it
Viaggio in basilica: due giornate del Romanico a Porto Torres - Il Comune di Porto Torres aderisce anche quest’anno alle “Giornate del Romanico 2024”, un viaggio tra l'arte e l’architettura medievale. Si legge su unionesarda.it