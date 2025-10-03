Viaggio nella bellezza nascosta con le Giornate Fai d’Autunno

Anche l’Umbria festeggia le “ Giornate Fai d’Autunno “ che sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano in tutta Italia con visite a contributo libero in centinaia di luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici. Un viaggio tra borghi, palazzi, chiese, case private, botteghe, tesori d’arte e natura, nel principale evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi ‘Ottobre del Fai’ attiva per tutto il mese. Il ricco cartellone umbro è promosso dai volontari delle Delegazioni e dei Gruppi Fai con elenco di tutti i luoghi aperti orari, modalità di partecipazione sul sul sito www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

