Viaggio nel condominio popolare Circondato da reti e transenne | per proteggerci dai calcinacci
"Vede, hanno calato le reti per la pesca ai calcinacci." Così ci accoglie Roberto Romani, caposcala del condominio popolare, di proprietà de Comune ma in gestione ad Erp, al 93 di via Aurelia Sud. Con una battuta. Siamo alle porte del quartiere Varignano, di fronte ad una palazzina avvolta da un tramaglio e circondata per tutto il suo perimetro da transenne: "Così – dice Roberto – dovremmo essere protetti dalla caduta dei calcinacci". Che continuano a staccarsi dalla facciate, dai balconi, dalle colonne, ormai rosicchiate dal tempo dell’abbandono fino scoprire i tondini, arrugginiti anche quelli, che formano l’impalcatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: viaggio - condominio
Il Cinema Mariani di Ravenna apre le porte ad una nuova stagione tutta da vivere, tra rassegne imperdibili e appuntamenti che profumano di magia cinematografica. ? Dal 6 ottobre, ogni lunedì e martedì arriva 2DAYS CULT MOVIE: un viaggio settimanale Vai su Facebook