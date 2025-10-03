Viaggio nel condominio popolare Circondato da reti e transenne | per proteggerci dai calcinacci

"Vede, hanno calato le reti per la pesca ai calcinacci." Così ci accoglie Roberto Romani, caposcala del condominio popolare, di proprietà de Comune ma in gestione ad Erp, al 93 di via Aurelia Sud. Con una battuta. Siamo alle porte del quartiere Varignano, di fronte ad una palazzina avvolta da un tramaglio e circondata per tutto il suo perimetro da transenne: "Così – dice Roberto – dovremmo essere protetti dalla caduta dei calcinacci". Che continuano a staccarsi dalla facciate, dai balconi, dalle colonne, ormai rosicchiate dal tempo dell’abbandono fino scoprire i tondini, arrugginiti anche quelli, che formano l’impalcatura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

