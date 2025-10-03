viaggio alla scoperta della spagna

Nel sud della Spagna, dove il sole bacia la terra con intensità quasi africana, l’ Andalusia rivela i suoi tesori attraverso città che sembrano pagine strappate da un libro di favole orientali. Granada custodisce l’ Alhambra, fortezza rossa che emerge dalle colline come un miraggio di pietra e acqua. I suoi patii intarsiati, le fontane sussurranti e gli archi a ferro di cavallo raccontano otto secoli di presenza musulmana in terra iberica. Percorrendo i vicoli del Barrio del Realejo, l’antico quartiere ebraico granadino, si respira ancora l’atmosfera multiculturale che ha reso unica questa regione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

