Viaggiatori in attesa alla stazione di Santa Lucia treni cancellati e ritardi

Decine di viaggiatori sono in attesa da ore alla stazione di Santa Lucia, dove stanno circolando pochi treni (con ritardi fino a 160 minuti), complice lo sciopero degli autoferrotranvieri in corso e i blocchi di diverse stazioni in giro per l'Italia (i binari tra Venezia e Mestre invece sono. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: viaggiatori - attesa

Noi viaggiatori siamo sempre in attesa di buone notizie

Stop provvisorio in attesa della chiusura dell’istruttoria. L’Authority: dubbi sulla tutela dei dati personali, i viaggiatori non hanno il controllo attivo sui propri dati biometrici. Sea: collaboriamo per il ripristino del servizio quanto prima - facebook.com Vai su Facebook

Stazione Rifredi, migliaia di passeggeri senza servizi - La situazione attuale della stazione di Firenze Rifredi, con un transito di 700 treni giornalieri, di cui 300 sono treni passeggeri che effettuano la fermata, la collocano come 3° stazione per numero ... Segnala nove.firenze.it

Stacca un tombino e lo lancia contro la biglietteria della stazione di Jesi. Panico tra i passeggeri: «Era fuori di sè» - Chi è appena arrivato, chi sta aspettando per partire, chi acquista il biglietto dalla macchinetta automatica. Da corriereadriatico.it