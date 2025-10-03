Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al grande raccordo anulare con tratti per traffico intenso tra Pontina e Romanina in carreggiata esterna mentre interessata interna si rallenta tra le uscite cassa avs Flaminia sul tratto Urbano rallentamenti e code tra la tangenziale è la direzione Grande Raccordo Anulare in via Appia traffico rallentato tra Ciampino e Santa Maria delle Mole direzione Albano mentre in via Anagnina si sta in coda per l'intenso traffico in prossimità dell'incrocio con via della monaca direzione Grottaferrata in via Casilina coda tratti per traffico intenso tra Torre Gaia Borghesiana direzione finocchio mentre via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona stadio valacia ed Astral infomobilità è tutto per prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 20:25