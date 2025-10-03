Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma Napoli un incidente il traffico altezza Colleferro direzione Napoli sul grande raccordo anulare traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra cassie Maria più avanti tra le uscite bufalo Ater Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale alta mentre in senso contrario si è allentata la tangenziale est e la Togliatti sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti altezza Magliana direzione Eur mentre via Cristoforo Colombo traffico rallentato tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via dei Castelli Romani a Pomezia rallentamenti e code tra via Campobello e la Pontina direzione via di Pratica mentre in via Aurelia si rallenta tra Torre in pietra-palidoro direzione Civitavecchia per arrivare a cell Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 19:10