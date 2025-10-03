Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma Napoli traffico rallentato altezza diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud a in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra caccia ai salariati avanti tra le uscite bufalo hotel Roma Teramo sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra la tangenziale e lo svincolo per Tor Cervara sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra il grande raccordo della Magliana direzione Eur ci spostiamo in via Casilina rallentamenti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni viabilità locale di via di Vermicino mentre in via Prenestina fino allerta tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona da Fabio veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 18:40