Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 18 | 10
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Roma Napoli traffico rallentato altezza diramazione Roma Sud direzione Napoli sul grande raccordo anulare traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e diramazione Roma sud è in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra Boccea e Salaria in più avanti tra le uscite Bufalotta Roma Teramo sul tratto urbano con altezza Portonaccio direzione tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino rallentamenti e code tra il grande della Magliana direzione Eur in via Cassia lunghe code tra il grande raccordo di via Trionfale direzione La Storta mentre in via Salaria finalmente a Monterotondo Scalo in prossimità dell'incrocio con via Nomentana nei due braccia e lastra alle immobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Fine settimana di festeggiamenti per il quartiere Coppedè, modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico https://romamobilita.it/it/node/26495 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attenzione sulla diramazione Roma Sud la ... Scrive romadailynews.it
West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. Riporta roma.corriere.it