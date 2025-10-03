Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 17 | 25

Romadailynews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Firenze Roma incidente risolto e traffico in diminuzione tra Attigliano e dort direzione Roma sul grande raccordo anulare e contratti per traffico intenso tra Boccea e Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra la Roma Fiumicino e La Romanina sul tratto Urbano un incidente rallenta il traffico tra lo svincolo per Tor Cervara e via Fiorentini direzione tangenziale est mentre sulla a91 Roma per incidente traffico rallentato tra Colombo e Parco dei Medici direzione Fiumicino con ripercussioni per curiosi in senso contrario sulla statale Pontina rallentamenti tra Pomezia e Aprilia direzione latinamente in prossimità dei centri urbani di Campoleone Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia per file parallele in fabbrica e tutto al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilit224 roma regione lazio del del 03 10 2025 ore 17 25

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 17:25

In questa notizia si parla di: viabilit - roma

viabilit224 roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attenzione sulla diramazione Roma Sud la ... Riporta romadailynews.it

West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. Si legge su roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Viabilit224 Roma Regione Lazio