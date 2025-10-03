Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Firenze Roma incidente risolto e traffico in diminuzione tra Attigliano e dort direzione Roma sul grande raccordo anulare e contratti per traffico intenso tra Boccea e Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra la Roma Fiumicino e La Romanina sul tratto Urbano un incidente rallenta il traffico tra lo svincolo per Tor Cervara e via Fiorentini direzione tangenziale est mentre sulla a91 Roma per incidente traffico rallentato tra Colombo e Parco dei Medici direzione Fiumicino con ripercussioni per curiosi in senso contrario sulla statale Pontina rallentamenti tra Pomezia e Aprilia direzione latinamente in prossimità dei centri urbani di Campoleone Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia per file parallele in fabbrica e tutto al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

