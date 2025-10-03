Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Firenze Roma incidente risolto e traffico in diminuzione tra Attigliano e dort direzione Roma sul grande raccordo anulare e contratti per traffico intenso tra Boccea e Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra la Roma Fiumicino e La Romanina sul tratto Urbano un incidente rallenta il traffico tra lo svincolo per Tor Cervara e via Fiorentini direzione tangenziale est mentre sulla a91 Roma per incidente traffico rallentato tra Colombo e Parco dei Medici direzione Fiumicino con ripercussioni per curiosi in senso contrario sulla statale Pontina rallentamenti tra Pomezia e Aprilia direzione latinamente in prossimità dei centri urbani di Campoleone Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia per file parallele in fabbrica e tutto al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Viabilità | #Manifestazione | #Roma Corteo, sabato 4 #ottobre, dalle 14:30 alle 19:00, da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio della manifestazione Il percorso https://buff.ly/MkF4ebp #Luceverde - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità #Atac Olimpico, domenica dalle 12,30 il derby. La viabilità https://romamobilita.it/it/node/26050 - X Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-10-2025 ore 16:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio attenzione sulla diramazione Roma Sud la ... Riporta romadailynews.it
West Nile nel Lazio, ordinanza della Regione: «Disinfestazioni urgenti nei Comuni». A Latina 15 nuovi contagi - Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha firmato un'ordinanza urgente per prevenire la diffusione del virus West Nile, rilevato soprattutto nella provincia di Latina. Si legge su roma.corriere.it