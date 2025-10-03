Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Firenze Roma per incidente traffico rallentato con code tra Orvieto e Orte direzione Roma sul grande raccordo anulare con la tratti per traffico intenso tra Boccea e Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code tra Roma Fiumicino e Romanina sul tratto urbano per manifestazione strada bloccata altezza via Fiorentini con ripercussioni al traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare mentre sulla A1 Roma Fiumicino per incidente traffico rallentato con code tra Colombo e Parco dei Medici direzione Fiumicino con ripercussioni per curiosi in senso contrario ci spostiamo in via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e nei due sensi di marcia mentre in via Prenestina si rallenta 3 grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona da Claudio veloccia ed astrale in rubrica è tutto al prossimo aggiornamento della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 16:25