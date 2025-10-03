Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo l'autostrada A1 Firenze per incidente traffico rallentato con code tra Orvieto e Orte direzione Roma mentre sul tratto autostradale Roma Napoli un Veicolo in avaria rallenta il traffico tra San Vittore e Caianello direzione Napoli Grande Raccordo Anulare code a tratti per traffico intenso tra Cassia e Tiburtina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'intenso traffico tra Roma Fiumicino e Romanina sul tratto urbano per infestazione strada bloccata altezza via Fiorentini con ripercussioni al traffico proveniente dal Grande Raccordo Anulare mentre sulla a91 Roma Fiumicino si rallenta tra Parco dei Medici e via Isacco Newton a dire ci portiamo in via Salaria per un cantiere attivo traffico rallentato altezza Montelibretti direzione Rieti mentre in via Casilina si rallenta per l'intenso traffico tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia Astral infomobilità è tutto oro messaggio di sicurezza stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

