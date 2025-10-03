Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 13 | 25
Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli risolto l'incidente dalla 24 alla diramazione Roma Sud verso Napoli ora la circolazione è regolare sulla raccordo anulare in internal code tra Cassia e Salaria e rallentamenti tra Bufalotta e A24 roma-teramo in esterna code a tratti tra Pontina e diramazione Roma sud è proprio sulla diramazione Roma Sud code a partire da Tor Vergata e fino alla raccordo anulare più assurdo sulla Nettunense si sta in coda per traffico intenso all'altezza di Pavona nelle due direzioni e ci sono code nei due sensi di marcia anche sulla Casilina tra finocchio e Tor Bella Monaca infine Ricordiamo lo sciopero generale di oggi di 4 ore che mette a rischio anche il trasporto pubblico informiamo che è chiusa la stazione Termini per manifestazione ed è tutto da Federico Ascani da stare infomobilità Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di civiltà L'estate è luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la contabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 80 355 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
