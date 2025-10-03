Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli code per incidente dalla 24 alla diramazione Roma Sud verso Napoli sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra Cassia e Salaria in esterna code trapuntine Tuscolana più sud della capitale sulla Nettunense si sta in coda per traffico intenso all'altezza di Pavona nelle due direzioni più a nord invece della capitale sulla Flaminia coda e rallentamenti tra Colle delle Rose Malborghetto è più avanti dalla raccolta via dei Due Ponti infine Ricordiamo lo sciopero generale di 24 ore che mette a rischio il trasporto pubblico informiamo che è chiusa la stazione Termini per manifestazione ed è tutto da Federico Ascani da Astral infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 12:25