Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata interna rimosso un incidente all'altezza dell'uscita Pontina la circolazione è regolare mentre in esterna un altro incidente provoca code trapuntine Tuscolana ci spostiamo Sud sulla Nettunense si sta in coda per traffico intenso all'altezza di Pavona nelle due direzioni a nord di Roma sulla Flaminia code tra Colle delle Rose Malborghetto di più avanti dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti che sulla Cassia tra la Storta la Giustiniana In entrambe le direzioni e infine Ricordiamo lo sciopero generale di 24 ore che mette a rischio anche il trasporto pubblico informiamo che è chiusa la stazione Termini Roma per manifestazione ed è tutto da Federico Ascani da infomobilità Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

