sul Raccordo Anulare carreggiata interna code per incidente all'altezza dell'uscita Pontina è più avanti pure tra Selva Candida e Cassia bis e si transita su carreggiata ridotta in esterna qui per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Pontina io sposiamo sul tratto Urbano della A24 concludi tra Portonaccio e tangenziale est in direzione di quest'ultima sulla 91 Roma Fiumicino code tra l'ANSA del Tevere la Colombo verso il centro Colombo traffico rallentato tra via Pindaro e via di Malafede Verso il raccordo anulare sulla Flaminia code tra Colle delle Rose Malborghetto è più avanti dalla raccordo anulare a via dei Due Ponti infine Ricordiamo lo sciopero generale di 24 ore che mette a rischio anche il trasporto pubblico informiamo che è chiusa la stazione Termini per manifestazione

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 09:40