sul tratto Urbano della A24 code tra Fiorentina e Portonaccio verso la tangenziale est sulla 91 Roma Fiumicino code tra Ponte Galeria e la Colombo verso Roma sulla raccordo anulare in interna con le tratti tra Casilina e a tra Cassia e Salaria in esterna code dal Aurelia la Pontina è dalla Prenestina a Centrale del Latte Si procede a rilento sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima verso Roma così come sulla con un buco di per traffico intenso tra via Pindaro e via di Malafede La Flaminia code tra Colle delle Rose Malborghetto è più avanti da raccordo anulare a via dei Due Ponti infine Ricordiamo lo sciopero generale di 24 ore a rischio anche il trasporto pubblico

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-10-2025 ore 09:10