Maggiori spese per la difesa e misure per il ceto medio: in sintesi sono questi i principali capitoli di spesa accantonati dal governo nella nuova legge di Bilancio (tecnicamente si chiama Documento programmatico di finanza pubblica), licenziata ieri sera in Consiglio dei ministri. Una Finanziaria che il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha definito "di ferma e prudente responsabilità", e che, nelle intenzioni del Mef, "terrà conto della tenuta della finanza pubblica nel rispetto delle regole Ue e delle imprescindibili tutele a favore della crescita economica e sociale dei lavoratori e delle famiglie". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Via libera in Cdm alla legge di Bilancio, il testo arriva in Parlamento: ecco cosa prevede