Via libera del Cdm al Documento programmatico di finanza pubblica | deficit al 3% Pil rivisto al ribasso Priorità a fisco famiglie lavoro e Difesa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento programmatico di finanza pubblica (Dpfp), che sostituisce la Nadef e aggiorna il quadro macroeconomico. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha fissato i margini per le prossime misure economiche: deficit al 3% già nel 2024, crescita del Pil allo 0,5% nel 2025 e allo 0,7% nel 2026, con un potenziale incremento di un decimale grazie agli effetti della Manovra. La nuova legge di Bilancio, la quarta dell’esecutivo, avrà come assi principali fisco, famiglie, lavoro e spese per la Difesa. Sul fronte fiscale, il provvedimento più atteso è il taglio dell’Irpef per il ceto medio, con la riduzione di due punti della seconda aliquota – dal 35% al 33% – per i redditi tra 28mila e 50mila euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

