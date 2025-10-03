Via il cognome Elettra Lamborghini addirittura in tribunale
Negli ultimi giorni Elettra Lamborghini è finita di nuovo al centro dell’attenzione, ma questa volta non per motivi legati alla musica o alla televisione. La questione riguarda l’utilizzo del suo cognome come marchio commerciale, un tema che da anni la vede contrapposta a uno dei brand più noti a livello internazionale: la casa automobilistica Lamborghini. Il percorso legale non è stato semplice. Inizialmente, l’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva respinto la richiesta di Elettra, sostenendo che potesse esserci un rischio di confusione con le auto di lusso. La cantante aveva però presentato ricorso, e la Commissione dei Ricorsi le aveva dato ragione, ritenendo che la sua popolarità fosse distinta rispetto a quella del marchio automobilistico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
