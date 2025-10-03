Via Francigena | un week-end di eventi in paese

Un weekend tra storia, spiritualità e territorio: sabato 11 e domenica 12 ottobre Orio Litta diventerà il cuore pulsante della Via Francigena lombarda, con un convegno, spettacoli e iniziative dedicate al cammino europeo nell’anno del Giubileo. L’appuntamento rientra nel progetto “La Via Francigena in Lombardia 2025: ricerca, cultura e partecipazione”, promosso da AEVF – Associazione Europea delle Vie Francigene col contributo della Regione. Il convegno, dal titolo “La Via Francigena nel Lodigiano, una strada che unisce il passato al futuro”, si aprirà in Comune alle 9.30 coi saluti del sindaco Alessandro Ciusani e vedrà la partecipazione di Francesca Caruso, assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Fabrizio Santantonio, presidente della Provincia di Lodi, Alfio Quarteroni, presidente della Fondazione Comunitaria, e Angelo Boni, presidente di Banca Centropadana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

