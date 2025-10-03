Via del Casone apre in uscita verso la Monti Lepini | addio strada chiusa
Dopo lunghi mesi di attesa, polemiche e rinvii, via del Casone si prepara finalmente ad aprire al traffico anche nel tratto finale, chiuso da anni, in direzione via Monti Lepini. Si tratta di circa 100 metri di strada che, per anni, sono rimasti senza sbocco, diventando simbolo di una viabilità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
