Via del Casone apre in uscita verso la Monti Lepini | addio strada chiusa

Frosinonetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lunghi mesi di attesa, polemiche e rinvii, via del Casone si prepara finalmente ad aprire al traffico anche nel tratto finale, chiuso da anni, in direzione via Monti Lepini. Si tratta di circa 100 metri di strada che, per anni, sono rimasti senza sbocco, diventando simbolo di una viabilità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casone - apre

Cerca Video su questo argomento: Via Casone Apre Uscita