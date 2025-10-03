Addio agli storici pioppi bianchi lungo via Cimatti. L’ Unione della Romagna Faentina ha comunicato ieri tramite una nota che da lunedì a venerdì della prossima settimana il tratto stradale che dal sottopassaggio della circonvallazione di Faenza e via Santa Lucia sarà chiuso nella fascia oraria 8,30-19 per l’ abbattimento di tutte le alberature. Una decisione motivata da " urgenti e indifferibili ragioni di sicurezza pubblica ", come affermano da Palazzo Manfredi. "Il viale è costituito da pioppi bianchi piantati tra gli anni Sessanta e Settanta, già compromessi da interventi di ‘capitozzatura’ eseguiti negli anni Ottanta e successivamente indeboliti da funghi lignicoli e dal maltempo, che hanno provocato più volte crolli e cedimenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Via Cimatti, addio ai pioppi: "Taglio per ragioni di sicurezza"