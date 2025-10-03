Verso il weekend con cielo nuvoloso e poco sole | minime sotto la media

Correnti settentrionali favoriscono instabilità atmosferica al Sud Italia e sulle regioni del medio versante adriatico, mentre garantiscono ampio soleggiamento sulle altre zone, Lombardia compresa. Temperature lievemente al di sotto rispetto alle medie 1991-2020. Le previsioni a cura di Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 3 ottobre 2025 Tempo Previsto: Poco nuvoloso fino al mattino su tutta la regione. Da metà giornata, l’ingresso da nord di alte velature cirriformi, farà da apripista a passaggi di nuvolosità medio-alta e stratificata, ma senza fenomeni associati. Temperature: In pianura minime in calo (0609 °C). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Verso il weekend con cielo nuvoloso e poco sole: minime sotto la media

In questa notizia si parla di: verso - weekend

Buco sul Sole a forma di embrione scaglia particelle verso la Terra: tempesta solare nel weekend

Verso il weekend stabilmente sopra i 30°C: rischio pioggia sabato pomeriggio

Partenze per le vacanze e spostamenti verso il mare: weekend di traffico intenso sulle strade pugliesi

Il terzo e ultimo weekend del Festival della Tuscia ci accompagna verso la chiusura di questa quarta edizione con tre giorni di musica indimenticabile, tra atmosfere autunnali, romanticismo e grandi capolavori. Venerdi 10 ottobre | ore 20:30 Sala Comunale - V Vai su Facebook

MXGP verso il gran finale: questo weekend l'ultimo atto in Australia, LIVE su Sky Sport #SkyMotori #MXGPAustralia #MXGP #MX #Motocross #Motorsport - X Vai su X

Weekend con schiarite in Granda: domenica e lunedì cieli sereni e temperature in rialzo - , l’aumento della pressione in quota garantirà condizioni di tempo stabile e cieli sereni almeno fino a lunedì. Si legge su cuneocronaca.it

Cieli nuvolosi e pioggia sempre in agguato: si va verso un weekend bagnato - La formazione di un ponte anticiclonico dall’Oceano Atlantico all’Europa orientale impedisce per qualche giorno l’arrivo di nuove perturbazioni da nord/ovest sull’Italia settentrionale. bergamonews.it scrive