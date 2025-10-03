Verso il centro commerciale diffuso | Noi creiamo la città a 15 minuti
di Marianna Vazzana MILANO "Abbiamo subito abbracciato l’idea del centro commerciale allargato, perché la rete tra le attività di quartiere ci consente di andare avanti e di realizzare davvero la tanto desiderata “città a 15 minuti“". A dirlo è Eugenio Marchitelli, referente di “ Washington Avenue social network “, associazione che riunisce commercianti e residenti di via Washington e dintorni. Una realtà che è parte di “ Zona Wagner “, con al centro il mercato comunale coperto di piazza Wagner (il più antico della città, nato nel 1929). Nuova linfa arriverà grazie alla vittoria della sfida del Crowdfunding civico aperta dal Comune di Milano visto che è stato raggiunto e superato l’obiettivo della raccolta fondi – che era di 24mila euro – per il progetto presentato: significa che si moltiplicheranno le iniziative del “centro commerciale“ diffuso, con un budget che raddoppierà grazie alla donazione a fondo perduto del Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
