Verso Fiorentina-Roma Gasperini non parlerà in conferenza stampa
Domenica 5 ottobre, alle ore 15:00, la Roma di Gian Piero Gasperini sarà di scena allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. I viola, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, arrivano al match dopo il successo nella prima gara della League Phase d i Conference League. I giallorossi, invece, si presentano con un buon avvio in Serie A, ma con il pesante passo falso in Europa League contro il Lille (0-1 all’Olimpico). La partita coi francesi è stata segnata dagli errori dal dischetto: stesso rigore fallito tre volte, due da Artem Dovbyk e uno da Matias Soulé, che hanno reso ancora più amara la sconfitta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Verso Fiorentina-Roma, Gasperini non parlerà in conferenza stampa - Dopo la parentesi legata alla Conference Legaue con la vittoria contro il Sigma Olomouc, la Fiorentina è pronta a rituffarsi sul campionato, con il match contro la Roma di domenica ... Lo riporta firenzeviola.it
Roma, Dybala torna in gruppo: sarà in panchina contro la Fiorentina - Venerdì 3 ottobre Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'infortunio rimediato contro il Torino lo scorso 14 settembre (lesione alla coscia). Riporta sport.sky.it