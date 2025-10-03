Domenica 5 ottobre, alle ore 15:00, la Roma di Gian Piero Gasperini sarà di scena allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. I viola, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, arrivano al match dopo il successo nella prima gara della League Phase d i Conference League. I giallorossi, invece, si presentano con un buon avvio in Serie A, ma con il pesante passo falso in Europa League contro il Lille (0-1 all’Olimpico). La partita coi francesi è stata segnata dagli errori dal dischetto: stesso rigore fallito tre volte, due da Artem Dovbyk e uno da Matias Soulé, che hanno reso ancora più amara la sconfitta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Verso Fiorentina-Roma, Gasperini non parlerà in conferenza stampa