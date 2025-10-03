Verona-Sassuolo le pagelle | Serdar troppo goffo 5 Fadera entra e spacca la partita 7

Gazzetta.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Frese salva due gol ma non basta. Volpato non è Berardi e si vede, ma quanto pesano le parate di Muric. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

verona sassuolo le pagelle serdar troppo goffo 5 fadera entra e spacca la partita 7

© Gazzetta.it - Verona-Sassuolo, le pagelle: Serdar troppo goffo (5), Fadera entra e spacca la partita (7)

In questa notizia si parla di: verona - sassuolo

Verona-Sassuolo (venerdì 03 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici

3 giornata di Serie A: successo per Atalanta, Sassuolo, Genoa, Verona

Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Verona-Venezia e Como-Sassuolo: orario e canale

verona sassuolo pagelle serdarLe pagelle di Hellas Verona-Sassuolo 0-1: Pinamonti regala i primi punti esterni - Jay IDZES 7: si affina l’intesa con Muharemovic, oggi era una partita insidiosa con due punte brevilinee e mobili come Giovane e Orban. Riporta canalesassuolo.it

verona sassuolo pagelle serdarPagelle Verona-Sassuolo 0-1: Pinamonti da leader, Muric vola, Fourneau si "rimangia" un rigore - Il Sassuolo batte il Verona e conquista la seconda vittoria di fila in Serie A. Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Verona Sassuolo Pagelle Serdar