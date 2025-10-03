Verona Sassuolo 0-1 | Pinamonti regala i tre punti ai neroverdi secondo successo consecutivo per Grosso Come è andata

Verona Sassuolo 0-1: Pinamonti vale i tre punti per Grosso che centra così il secondo successo consecutivo. Come è andata la sfida del Bentegodi. Un rigore, due, tre. E alla fine, a decidere la partita, è la ribattuta. Il Sassuolo espugna il Bentegodi al termine di una partita folle, dominata dal VAR, battendo l’ Hellas Verona per 1-0. L’eroe di giornata, nel bene e nel male, è Andrea Pinamonti, che prima si fa parare un rigore e poi insacca sulla respinta. Pinamonti, errore e gol: il Sassuolo passa. In una partita bloccata e nervosa, l’episodio che decide il match arriva nella ripresa. L’arbitro assegna un calcio di rigore al Sassuolo per un fallo su Fadera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

