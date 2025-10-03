Verona-Sassuolo 0-1 Pinamonti regala i 3 punti alla squadra di Grosso
La sesta giornata di Serie A si apre con la vittoria del Sassuolo in casa dell’Hellas Verona per 1-0 nell’anticipo del venerdì. Decisiva nella ripresa la rete di Pinamonti, che prima si fa ipnotizzare dal dischetto da Montipò, ma poi insacca sulla ribattuta, regalando alla squadra di Grosso 3 punti fondamentali in ottica salvezza. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Verona-Sassuolo finisce 0-1: i modenesi vincono grazie a un gol di Pinamonti - 1: i modenesi vincono grazie a un gol di Pinamonti. Riporta gazzettadiparma.it
Sassuolo, basta Pinamonti: sbaglia il rigore ma rimedia subito. Verona, ancora zero vittorie - 0 per i neroverdi il risultato finale, figlio del rigore concesso agli ospiti che Pinamonti si è fatto parare, ma poi lo stesso ... Scrive gazzetta.it