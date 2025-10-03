Verona-Sassuolo 0-1 Pinamonti decide il festival dei rigori

Verona, 3 ottobre 2025 - Dopo due rigori dati e revocati dopo intervento del Var, uno per parte, alla fine sul dischetto per davvero ci va Pinamonti, che a sua volta calcia troppo centrale, esaltando Montipò, che però cade sul successivo tap-in. Si tratta della giocata che, al 71', porta direzione Sassuolo un match, quello del Bentegodi, che il Verona ha ampiamente dominato nel primo tempo, confezionando una marea di occasioni sciupate o sventate da Muric. I neroverdi trovano così la seconda vittoria di fila, salendo a 9 punti, mentre l' Hellas resta fermo a 3 lunghezze, senza aver sfatato neanche stasera il tabù vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

