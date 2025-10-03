Verona Sassuolo 0-1 la decide l’ex Inter Pinamonti | ecco com’è andata
Inter News 24 la sfida che ha aperto il 6° turno di Serie A 202526. Si è conclusa con una vittoria per 1-0 la sfida tra Hellas Verona e Sassuolo, che ha aperto la 6^ giornata di Serie A. Il Sassuolo di Fabio Grosso, dopo la sconfitta contro l’ Inter (2-1), si è riscattato con due successi consecutivi, avendo già battuto l’ Udinese 3-1 nel turno precedente. La partita del Bentegodi è stata decisa al 71? da Andrea Pinamonti, attaccante ex Inter, che ha segnato dopo aver visto il suo rigore parato da Montipò. Il centravanti neroverde ha sfruttato la respinta del portiere per depositare il pallone in rete, regalando ai suoi il secondo successo consecutivo. 🔗 Leggi su Internews24.com
