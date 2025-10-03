Sassuolo, 3 ottobre 2025 – La prima notizia è che il Sassuolo vince, per la prima volta in stagione, in trasferta. La seconda è che vince anche senza Berardi, fermato da quello che Fabio Grosso ha definito un ‘problemino’, facendo capire come di rischiarlo, un giocatore del genere, non se ne parla, soprattutto perché il campionato va in pausa. E in pausa, il Sassuolo, ci va con 9 punti che gli regalano una classifica importante e un’idea di continuità – il bottino è frutto delle ultime quattro gare – che fa ben sperare. Vedremo, nel frattempo tanto vale restare alla gara del Bentegodi per dire che il Sassuolo se la prende anche con merito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Verona Sassuolo 0-1: il primo colpo esterno