Verona omaggia la memoria di Nelson Mandela | intitolati i giardini in Borgo Venezia
Si sono svolte giovedì mattina, in un parco gremito di autorità cittadini e studenti in via Girolamo dalla Corte a Borgo Venezia, le celebrazioni per l’intitolazione dei giardini a Nelson Mandela, premio Nobel per la Pace (1918-2013), figura emblematica per ogni Paese del mondo, a cui Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: verona - omaggia
Oggi Verona ha reso omaggio a Nelson Mandela, premio Nobel per la Pace e cittadino onorario della nostra città dal 1988. Abbiamo intitolato a lui i giardini di Borgo Venezia, per lasciare un segno vivo e concreto della sua eredità. Mandela ci insegna ancora Vai su Facebook
Pavarotti, all'Arena di Verona l'omaggio di tanti artisti. Beatrice Venezi: «Fu un po' bistrattato da certi ambienti» - X Vai su X