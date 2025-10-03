Verona omaggia la memoria di Nelson Mandela | intitolati i giardini in Borgo Venezia

Veronasera.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono svolte giovedì mattina, in un parco gremito di autorità cittadini e studenti in via Girolamo dalla Corte a Borgo Venezia, le celebrazioni per l’intitolazione dei giardini a Nelson Mandela, premio Nobel per la Pace (1918-2013), figura emblematica per ogni Paese del mondo, a cui Verona. 🔗 Leggi su Veronasera.it

