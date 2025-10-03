‘Verissimo Nicolò Martinenghi | i record e l’amore con Adelaide
Milano, 3 ottobre 2025 – Sabato 4 ottobre tra gli ospiti di Silvia Toffanin ci sarà anche il nuotatore e campione olimpico Nicolò Martinenghi, pronto a raccontarsi in un’intervista a tutto tondo. Nicolò Martinenghi: chi è. Nato a Varese l’1 agosto 1999, vive da sempre ad Azzate un piccolo paesino della provincia varesotta. Si è trasferito nel capoluogo solo in età adulta. Ha scoperto il nuoto da bambino anche se per anni si è diviso tra questo sport e la pallacanestro e, addirittura, inizialmente si sarebbe visto più come cestista. Ha scelto poi la vasca perché, ha dichiarato: “glorie e delusioni le potevo avere per me stesso: nella corsia tutto sarebbe dipeso da me ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
