Verissimo | Nicolò Martinenghi Alessandro Michielietto Veronica Peparini e Andreas Muller tra gli ospiti del weekend 4 e 5 ottobre
Weekend in compagnia di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 4 alle 16:30 e domenica 5 ottobre alle 16:00 su Canale 5. Verissimo tutti gli ospiti del 4 e 5 ottobre. Sabato alle ore 16.30: Per la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di Forum, Annamaria Bernardini de Pace. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi di Singapore. E ancora, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini. Inoltre, tutto l’amore per suo marito Ascanio e per la sua famiglia di Katia Pedrotti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: verissimo - nicol
Un grande nome del nuoto italiano è pronto a raccontare la sua vita tra sacrifici e vittorie: Nicolò Martinenghi vi aspetta sabato a #Verissimo - facebook.com Vai su Facebook
Martinenghi e Michieletto a Verissimo, tutti gli ospiti del 4 e 5 ottobre - Dopo l'intervista a Mattia Furlani, arrivano nel salotto della giornalista altri due campioni di tutto rispetto: Nicolò Martinen ... Segnala corrieredellosport.it
Verissimo, ospiti del 4 e 5 ottobre: da Martinenghi a Lino Banfi - Nuovo weekend in compagnia di Silvia Toffanin e Verissimo, in onda sabato 4 ottobre alle 16. Come scrive lifestyleblog.it