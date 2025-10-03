verissimo gli ospiti di sabato 4 e domenica 5 ottobre

Sabato 4 e domenica 5 ottobre su Canale 5, weekend in compagnia di “ Verissimo ”, condotto da Silvia Toffanin.. Sabato alle ore 16.30: Per la prima volta a Verissimo la carriera e la vita privata dell’avvocato, e tra i giudici di “Forum”, Annamaria Bernardini de Pace. Prima intervista anche per un grande talento: Nicolò Martinenghi, oro alle Olimpiadi di Parigi e argento agli ultimi Mondiali di Nuoto di Singapore. E ancora, il percorso complicato per trovare se stessa, della modella Carly Tommasini. Inoltre, tutto l’amore per suo marito Ascanio e per la sua famiglia di Katia Pedrotti. A Verissimo anche la terribile vicenda che vede protagonista Francesca De Andrè che sta cercando di curare le ferite di un amore tossico e pericoloso. 🔗 Leggi su 361magazine.com

