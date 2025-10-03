Verissimo | gli ospiti del 4 e del 5 ottobre

Milano, 3 ottobre 2025 – Le puntate di ‘Verissimo’ del 4 e del 5 ottobre saranno ricche di emozioni e di grandi ospiti. Racconti di vita, celebrazioni delle carriere, coppie nate sotto i riflettori e tanto altro ancora. Ecco chi vedremo nel salotto di Silvia Toffanin. Sabato 4 ottobre: chi ci sarà. La puntata di sabato 4 ottobre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Annamaria Bernardini De Pace, giudice di Forum e pronta per la sua prima intervista in tv. In studio saranno presenti anche Caner?ahin e Feyza Sevil Güngör, gli attori che nella soap ‘Tradimento’ interpretano i personaggi di Tolga e Oylum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

