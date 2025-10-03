Vera Vigevani de Jarach la lotta e il sorriso delle Madri di Plaza de Mayo

Dall’Italia fascista all’Argentina della dittatura militare, non è stata certo facile, anche se molto lunga, la vita della dirigente delle Madri di Plaza de Mayo (Línea fundadora) Vera Vigevani de . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Vera Vigevani de Jarach, la lotta e il sorriso delle Madri di Plaza de Mayo

E’ morta Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo custode della memoria

E' una storia tragica e allo stesso tempo piena di forza e speranza quella di Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo morta oggi a Buenos Aires a 97 anni.

