Ventimila operatori di 230 ospedali d’Italia hanno commemorato uomini e donne uccisi mentre curavano mentre soccorrevano mentre difendevano il diritto più elementare di ogni essere umano quello di essere assistito
( t esto redazione online, immagini di Cesare Abbate). Ieri sera, venerdì 2 ottobre 2025 alle ore 21:00, anche davanti all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, operatori sanitari e cittadini hanno preso parte al flash mob nazionale. Con torce, lampade e lumini, i partecipanti hanno illuminato simbolicamente la notte di Gaza e ricordato i 1.677 operatori sanitari uccisi. Leggi anche › Partorire in strada, sotto le bombe: la tragedia delle donne di Gaza Flash mob pro Gaza davanti all’ospedale per ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi. All’iniziativa “Luci sulla Palestina”, organizzata in tutta Italia per accendere l’attenzione sul genocidio dei palestinesi hanno partecipato ieri 20mila operatori di 230 ospedali d’Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Ospedale Sacco - giovedì 2 ottobre 2025 ore 21:00. Gli operatori sanitari dell'Ospedale Sacco aderiscono al Flash Mob davanti all'ospedale per il popolo palestinese e per i 1677 sanitari uccisi a Gaza. 225 Ospedali e 20mila adesioni al Flash mob in tutta Itali - facebook.com Vai su Facebook
