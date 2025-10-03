( t esto redazione online, immagini di Cesare Abbate). Ieri sera, venerdì 2 ottobre 2025 alle ore 21:00, anche davanti all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, operatori sanitari e cittadini hanno preso parte al flash mob nazionale. Con torce, lampade e lumini, i partecipanti hanno illuminato simbolicamente la notte di Gaza e ricordato i 1.677 operatori sanitari uccisi. Leggi anche › Partorire in strada, sotto le bombe: la tragedia delle donne di Gaza Flash mob pro Gaza davanti all’ospedale per ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi. All’iniziativa “Luci sulla Palestina”, organizzata in tutta Italia per accendere l’attenzione sul genocidio dei palestinesi hanno partecipato ieri 20mila operatori di 230 ospedali d’Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ventimila operatori di 230 ospedali d'Italia hanno commemorato uomini e donne uccisi «mentre curavano, mentre soccorrevano, mentre difendevano il diritto più elementare di ogni essere umano, quello di essere assistito»