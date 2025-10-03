Vent’anni senza Franco Scoglio
Vent’anni fa se ne andava Franco Scoglio, il “professore” del calcio. Sanguigno, travolgente: uno dei protagonisti del grande romanzo popolare della pedata italiana. A Genova, sponda rossoblù: per i seguaci del Grifone è un mito. I tifosi rossoblù lo videro in diretta: il malore che, la sera del 3 ottobre del 2005, lo portò via . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Genoa, vent’anni senza Scoglio: “Sorprendente, geniale, unico. Il Prof è sempre insieme a noi” - L’amato mister nei pensieri di chi con lui ha condiviso un periodo indimenticabile del Genoa. Da ilsecoloxix.it
Genoa, 20 anni senza Franco Scoglio: vi racconto il mio amico Professore - Il 3 ottobre ricorrono 20 anni dalla scomparsa di Franco Scoglio, detto il Professore, allenatore del Genoa a più riprese e personaggio del ... Come scrive telenord.it