Venite mio marito è ferito Mario La Pietra ucciso sotto gli occhi del figlio dopo 7 mesi la svolta choc

Una lite tra le mura domestiche, l'ennesima in una convivenza segnata da tensioni e discussioni, si è trasformata in un dramma irreversibile. A San Severo, in provincia di Foggia, un uomo di 30 anni ha perso la vita lo scorso 5 marzo, colpito da una coltellata all'addome. La vittima si chiamava Mario La Pietra e a essere accusata del suo omicidio è la compagna, Soccorsa Marino, madre dei loro due figli piccoli. Quella che inizialmente era sembrata una tragedia familiare avvolta nel mistero si è ora delineata come un caso giudiziario complesso e delicato. Il pomeriggio della tragedia, i sanitari del 118 erano arrivati in un'abitazione di Vico Barone dopo la chiamata disperata della donna: "Venite subito, mio marito è ferito".