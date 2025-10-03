Venezuela Usa rafforzano presenza bellica a Porto Rico per preparare conquista territoriale contro Maduro | le indiscrezioni di pianificatori militari

Gli Stati Uniti starebbero aumentando la militarizzazione di Puerto Rico preparandosi, secondo alcuni informatori, ad un piano più complesso rispetto alla semplice lotta al cartello del narcotraffico Gli Stati Uniti si starebbero preparando a lanciare "operazioni di conquista territoriale sul. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, "Usa rafforzano presenza bellica a Porto Rico per preparare conquista territoriale contro Maduro": le indiscrezioni di pianificatori militari

ULTIM’ORA USA-Venezuela, Washington muove F-35 a Porto Rico Continua a crescere la tensione tra Stati Uniti e Venezuela. Gli USA hanno schierato cinque caccia F-35 a Porto Rico, come parte del dispiegamento ordinato dal presidente Trump nei Cara - X Vai su X

Tensioni tra Venezuela e Stati Uniti: Voli Militari e Conseguenze Geopolitiche - Il clima di tensione tra il Venezuela e gli Stati Uniti si intensifica dopo che il governo venezuelano ha denunciato una presunta incursione illegale da parte di aerei militari americani. Si legge su notizie.it

Piani di attacco Usa contro i cartelli della droga: il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza - Entro le prossime settimane l'amministrazione Usa potrebbe lanciare raid contro obiettivi legati ai narcotrafficanti nel Paese sudamericano. Scrive msn.com