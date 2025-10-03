Venezuela ministri Padrino e Arreaza lanciano allarme contro provocazione Usa | Incursione illegale di caccia F-35 in spazio aereo - IL DOCUMENTO

I Ministeri della Difesa e degli Affari Esteri venezuelani tornato a denunciare la "minaccia" americana condannando la violazione dello spazio aereo da parte di aerei da combattimento Usa: "incursione avvenuta a 75km dalle nostre coste" Il governo del Venezuela ha comunicato l'incursione "ill. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Venezuela, ministri Padrino e Arreaza lanciano allarme contro "provocazione Usa": "Incursione illegale di caccia F-35 in spazio aereo" - IL DOCUMENTO

