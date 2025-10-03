Venezuela Hegseth annuncia nuovo raid Usa contro nave di narcotrafficanti 4 morti | Continueremo finché non la smetterete - VIDEO

L'annuncio è stato dato dal capo del Pentagono e dal Presidente Trump con un video che riprende l'attacco "letale e cinetico" sferrato in acque internazionali al largo della costa venezuelana Un'altra imbarcazione venezuelana è stata colpita e affondata oggi, 3 ottobre, dagli Stati Uniti prov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

