Venezuela Hegseth annuncia nuovo raid Usa contro nave di narcotrafficanti 4 morti | Continueremo finché non la smetterete - VIDEO
L'annuncio è stato dato dal capo del Pentagono e dal Presidente Trump con un video che riprende l'attacco "letale e cinetico" sferrato in acque internazionali al largo della costa venezuelana Un'altra imbarcazione venezuelana è stata colpita e affondata oggi, 3 ottobre, dagli Stati Uniti prov. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Usa: "Attacco contro una barca di narcos venezuelani, 4 morti". Hegseth: raid condotto in acque internazionali. Trump: fermata una barca con droga capace di uccidere 50mila persone #ANSA
La marina Usa affonda tre navi del #Venezuela Tra il 2 e il 15 settembre li Stati Uniti in tre distinti attacchi hanno affondato almeno tre imbarcazioni battenti bandiera del Venezuela. Da Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo Di Maurizio Sacchi Tra il 2 e i
Nuovo raid Usa contro i narcos venezuelani: l'annuncio di Trump - Gli Stati Uniti hanno condotto un nuovo attacco in acque internazionali contro un'imbarcazione proveniente dal Venezuela, sospettata di trasportare narcotici diretti verso il territorio americano.
Venezuela, nuovo raid Usa nel Mar dei Caraibi: cosa c'è dietro alla (presunta) "guerra ai narcos"? - A pochi giorni dal primo intervento, un nuovo attacco statunitense ha preso di mira un'imbarcazione sospettata di traffici illeciti nelle ...