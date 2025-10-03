Venezuela gli Usa attaccano una sospetta barca di narcotrafficanti | 4 morti

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato di aver ordinato un altro attacco nelle acque al largo del Venezuela, contro una piccola imbarcazione sospettata di trasportare droga. Il video dell’attacco pubblicato online mostra una piccola imbarcazione che navigava in mare aperto quando improvvisamente esplode, con spruzzi d’acqua tutt’intorno. Quando il fumo dell’esplosione si dirada, si vede l’imbarcazione, avvolta dalle fiamme, che galleggia immobile sull’acqua. L’annuncio di Hegseth. Hegseth ha annunciato che le forze Usa hanno ucciso quattro presunti narcoterroristi con un attacco “cinetico” che ha eliminato un’imbarcazione affiliata a un’organizzazione terroristica designata nell’area di responsabilità del Comando Sud degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

