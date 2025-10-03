Venezuela gli Usa attaccano una sospetta barca di narcotrafficanti | 4 morti
Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato di aver ordinato un altro attacco nelle acque al largo del Venezuela, contro una piccola imbarcazione sospettata di trasportare droga. Il video dell’attacco pubblicato online mostra una piccola imbarcazione che navigava in mare aperto quando improvvisamente esplode, con spruzzi d’acqua tutt’intorno. Quando il fumo dell’esplosione si dirada, si vede l’imbarcazione, avvolta dalle fiamme, che galleggia immobile sull’acqua. L’annuncio di Hegseth. Hegseth ha annunciato che le forze Usa hanno ucciso quattro presunti narcoterroristi con un attacco “cinetico” che ha eliminato un’imbarcazione affiliata a un’organizzazione terroristica designata nell’area di responsabilità del Comando Sud degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: venezuela - attaccano
Le forze armate statunitensi attaccano una barca al largo del Venezuela, undici morti
Venezuela, Maduro avverte Trump: “Pronti a fase di lotta armata se Usa attaccano”
Venezuela, cresce la tensione tra Maduro e Trump: “Se gli Usa attaccano, pronti a lotta armata”
#Notizia || Il Ministero degli Affari Esteri del Venezuela sarà la sede della Conferenza Internazionale "Colonialismo, Neocolonialismo e l'Espropriazione Territoriale dell'Imperialismo Occidentale" La Conferenza Internazionale "Colonialismo, Neocolonialism - facebook.com Vai su Facebook
Il Venezuela attacca gli Usa dopo l’affondamento di un battello di presunti narcos. Trump: «Noi pronti ad abbattere velivoli» - X Vai su X
Venezuela, gli Usa attaccano una sospetta barca di narcotrafficanti: 4 morti - Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato di aver ordinato un altro attacco nelle acque al largo del Venezuela, contro una piccola ... Segnala lapresse.it
Venezuela, gli Usa affondano imbarcazione sospettata di trasportare droga. Uccisi 4 terroristi - Le forze statunitensi hanno effettuato un attacco contro una presunta imbarcazione dedita al traffico di droga al largo della costa del Venezuela ... Si legge su affaritaliani.it