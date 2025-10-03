Venezia si ferma | 25mila in corteo per la pace
Una partecipazione straordinaria di circa 25mila persone ha bloccato la città. I due cortei, partiti rispettivamente da Mestre e Venezia, si sono congiunti a metà del ponte della Libertà. «La più grande risposta a chi non vuole che i cittadini si schierino per la pace e per fermare il genocidio». 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
